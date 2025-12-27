プロボクシング▽ＩＢＦ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦矢吹正道（ＫＯ１２回１分５９秒）フェリックス・アルバラード（２７日・愛知県国際展示場）王者・矢吹正道（緑）が初防衛に成功した。１度もＫＯ負けがなかった同級１位の挑戦者で元ＩＢＦ世界ライトフライ級王者・フェリックス・アルバラード（ニカラグア）に１２回ＫＯ勝ち。終始打撃戦を展開し、１１、１２回にダウンをゲット。挑戦者が２