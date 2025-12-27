日本人３選手が所属するNECのMF佐野航大を同僚が高評価している。21歳の日本人MFは今季ここまで、エールディビジ全17試合にフル出場。８勝５分４敗で４位につける好調なチームを攻守において支えている。NECの専門メディア『Forza NEC』によると、今季NECに加入したクロアチア人MFのダルコ・ネヤスミッチは、ボランチでコンビを組む佐野を「彼は間違いなく、自分がこれまで一緒にプレーしてきたミッドフィルダーのなかで最高