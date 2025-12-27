12月27日、中山競馬場で行われた2歳G1・ホープフルステークス（芝2000m）は、1戦1勝でいきなりのG1挑戦だったロブチェンが並いる強豪を差し切った。1〜3番人気馬の上位勢は揃って掲示板外に敗れ去った。ホープフルS、勝利ジョッキーコメント1着ロブチェン松山弘平騎手「馬がよく頑張ってくれて、昨年は杉山厩舎で2着だったんですけれども、きょうはこうして勝利することができてすごく嬉しく、思わず込み上げてくるものがあり