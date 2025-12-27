¹ñºÝ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Ï¢ÌÁ¡ÊIBF¡Ë¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ï27Æü¡¢°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎÌð¿áÀµÆ»¡ÊÎÐ¡Ë¤¬Ä©Àï¼Ô¤Î¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥ë¥Ð¥é¡¼¥É¡Ê¥Ë¥«¥é¥°¥¢¡Ë¤Ë12²óKO¾¡¤Á¤·¡¢½éËÉ±Ò¤·¤¿¡£