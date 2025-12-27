子どもにいつからスマホを持たせるのか。これは親にとって大きな関心事の1つではないでしょうか。部活の連絡で必要になることもありますし、友達との関係性を考えてスマホが必要と感じることもあるでしょう。持たせるタイミングが難しいところですが、ママスタコミュニティのあるママからも、こんな投稿がありました。『来年中学生になる子どもがいる。旦那はスマホを持たせることに反対。旦那の主張は「電話は親と連絡を取るもの