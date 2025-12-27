6Ç¯¾è¤Ã¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¼Ö¤ò¼êÊü¤·¿·¤¿¤Ë¹ØÆþ¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¹¥Á¥ã¥À¥é¥Ñ¡¼¡×¤ÎMC¡¢Bose¤¬¿·¤¿¤Ê¼Ö¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£?¥¤¥¿¥Õ¥é¥Þ¥Ë¥¢?(¥¤¥¿¥ê¥¢¼Ö¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¼Ö¹¥¤­)¤ò¼«¾Î¤¹¤ëBose¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç6Ç¯´Ö½êÍ­¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¼Ö¡Ö1998Ç¯¼°¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¡¦¥¦¡¼¥Î¥¿¡¼¥Ü¡×¤ò¼êÊü¤·¿·¤¿¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¡¼¤Î¼ÖÂÎ¤¬ÌÜ¤ò¼æ¤¯¡Ö¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¡¦¥»¥¤¥Á¥§¥ó¥È¡×¤òÈäÏª¡£2000Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ëºî¤é¤ì¤¿¤È¤¤