日本対世界がテーマのボクシング興行「ザ・リングＶ（ファイブ）ナイト・オブ・サムライ」が２７日、サウジアラビア・リヤドで開催され、ＷＢＡ世界フェザー級１３位・堤麗斗（２３＝志成）がレオバルド・キンタナ（２３＝メキシコ）との８回戦で４ラウンド（Ｒ）１分１４秒ＴＫＯ勝ちし、アマチュア９冠からプロ入り後、デビュー４連勝とした。初回に左ストレートで相手をのけぞらせた堤は、その後も頭を下げて接近戦を仕掛け