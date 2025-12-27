【モデルプレス＝2025/12/27】“日本一のサークル美女”を決めるミスコンテスト「MISS CIRCLE CONTEST 2025」（12月13日開催＠品川インターシティホール）にて、順天堂大学・4年の岩田帆南（いわた・はんな）さんが準グランプリを受賞。モデルプレスでは受賞直後の岩田さんを直撃し、受賞の心境や、女優になろうと思った理由について話を聞いた。【写真】今年も美女揃い“日本一のサークル美女”ファイナリストたち◆岩田帆南さん