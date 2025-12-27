◆プロボクシング▽スーパーフェザー級（５８・９キロ以下）８回戦〇堤麗斗（ＴＫＯ４回１分１４秒）レオバルド・キンタナ●（２７日、サウジアラビア・リヤド）ＷＢＡ世界フェザー級１３位・堤麗斗（２３）＝志成＝が圧巻の勝利でデビューからの連勝を「４」に伸ばした。左右両構えになるレオバルド・キンタナ（２３）＝メキシコ＝を相手に序盤から上下に打ち分け、パンチを確実にヒット。４回にボディーが効いたところに、右