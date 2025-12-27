◆スピードスケート全日本選手権兼ミラノ・コルティナ五輪代表選考会第２日（２７日、長野市エムウェーブ）女子５０００メートルは高橋侑花（デンカエレクトロン）が７分１７秒７２で初優勝を飾った。３０００メートル通過は全体２位だったが、後半に粘って２位に３秒９５差をつけた。昨季まで３連覇していた堀川桃香（富士急）が不在。五輪の出場枠を獲得できなかった種目ではあったが、初めて表彰台の頂点に立ち「あまり