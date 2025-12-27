¢¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°£É£Â£ÆÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á£±£²²óÀï¡»²¦¼Ô¡¦Ìð¿áÀµÆ»¡Ê£±£²²ó£Ô£Ë£Ï¡ËÆ±µé£±°Ì¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥ë¥Ð¥é¡¼¥É¡ü¡Ê£²£·Æü¡¢°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡Ë²¦¼Ô¡¦Ìð¿áÀµÆ»¡Ê£³£³¡Ë¡áÎÐ¡á¤¬¡¢Æ±µé£±°Ì¤ÎÄ©Àï¼Ô¤Ç¸µ£É£Â£ÆÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡¦¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥ë¥Ð¥é¡¼¥É¡Ê£³£¶¡Ë¡á¥Ë¥«¥é¥°¥¢¡á¤ò£±£²²ó£Ë£Ï¤Ç²¼¤·¡¢½éËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£ç±Ãå¾õÂÖ¤òÇË¤ë¤è¤¦¤Ë£±£±²ó¤Ë¥é¥Ã¥·¥å¤ò¤«¤±¤Æ¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¼è¡£ºÇ½ª£±£²²ó¤Ë¥Ñ¥ó