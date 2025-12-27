2025年に注目された記事を年末にあらためてお伝えしています。春以降、傷害事件など少年による犯罪が相次いだ新潟駅の周辺。なぜ少年たちは駅に集まるのか。この夏、集中警戒を続けてきた警察。新潟駅周辺の3か月を取材しました。そして駅近くの公衆トイレでは…。 ■深夜に新潟駅周辺に集まる若者たち 8月上旬のとある週末。夜が深まってからもJR新潟駅の南口広場には若者を中心に多くの人の姿がありました。そのすぐそばには