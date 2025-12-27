¿ÈÄ¹145cm¡¦¥Ð¥¹¥È90cm¤Î¥ß¥Ë¥Þ¥à¥Ü¥Ç¥£¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥·¡¼¥ó¤òÁû¤¬¤»¤¿ÂçÅè¤ß¤¯¡£º£¤Ê¤ª¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¤Þ¤À·òºß¤À¡£¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤ò»Ï¤á¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯¤¿¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤äÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£ÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤À¤È¡¢º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ëÉ½¾ðºî¤ê¡£º£¤Ç¤â´·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¿²Å¾¤ó¤À»Ñ¤Î»£±Æ¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÌµ¼Ùµ¤¤Ê¾Ð´é¤ÎÂçÅè¡£ºÇ¶á¡¢¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖºÇ¶á¤Ï¤è¤¯¥¢¥¸¥¢¤ò