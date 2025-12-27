【その他の画像・動画等を元記事で観る】 12月29日24時からTBSで『プロ野球戦力外通告』が放送される。この番組は、戦力外通告を受けたプロ野球選手と、その家族の明日を掴み取るために懸命に戦う姿を密着したヒューマンドキュメンタリー。毎年、年末に放送され今年で22回目を迎える。 ■番組ナレーションを堂本光一が担当 22回目の放送を迎える今回、ナレーションを堂本光一が担当することが決定した