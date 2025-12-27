俳優の寛一郎が27日放送の『土スタ』（NHK総合／毎週土曜13時50分）に出演。連続テレビ小説『ばけばけ』（同／毎週月曜〜土曜8時ほか）で演じている銀二朗役について、自身の考えを語った。【写真】トキ（高石あかり）への思いがありながら、自ら身を引いた銀二郎（寛一郎）26日の放送では、4年前に別れたトキ（高石あかり）と再び夫婦になりたいと願っていた銀二朗が、トキの思いを察し、自ら「諦める」と身を引く姿が描かれ