テレビアニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』第2クール（2026年1月7日よりテレビ朝日系で放送）第2クールの初回となる第14話の場面カット＆ノンクレジットOP映像が解禁された。サブタイトルは放送内で明かされる。【動画】美奈子先生じゃん！重要キャラ登場の『地獄先生ぬ〜べ〜』OP映像OP映像は、THE ORAL CIGARETTESの疾走感溢れるサウンドが特徴的なロックナンバー「ERASE」にのせて、童守小学校のいつもの風景や、玉藻・ゆきめといっ