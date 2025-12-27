ウェストハムやチェルシーで活躍した元イングランド代表DFジョン・テリーが、いよいよ監督業に乗り出すかもしれない。英『Daily Mail』は、英実質2部チャンピオンシップのオックスフォード・ユナイテッドの指揮官就任の可能性を報じた。現役引退後、アストン・ヴィラやレスター・シティでディーン・スミス監督のもとアシスタントコーチを務めていたテリー。現在はチェルシーのアカデミーで後進の指導にあたっている。フランク・ラ