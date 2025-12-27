¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè18Àá¤Ç¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ò1-0¤Ç·âÇË¡£»ÃÄê¤Ê¤¬¤é5°Ì¤Þ¤Ç½ç°Ì¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿Æ±¥¯¥é¥Ö¤ÏÃæÈ×¶¯²½¤ÎÊä¶¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤ò¥á¥¤¥ó¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ËÀßÄê¡£¤·¤«¤·¡¢¹â³Û¤Ê°ÜÀÒ¶â¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤è¤ê°Â²Á¤Ç³ÍÆÀ²ÄÇ½¤Ê¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤Î¥¤¥ó