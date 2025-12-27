¡þ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë ¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×2025 ÃË»Ò½à¡¹·è¾¡ Ê¡²¬ÂçÉíÂç¹ê(Ê¡²¬)81-67ÅÚ±ºÆüÂç(°ñ¾ë) (27Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û)2Ç¯Ï¢Â³Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹Ê¡²¬ÂçÉíÂç¹ê¤Ï¡¢1Ç¯À¸¥¨¡¼¥¹¤ÎÇòÃ«ÃìÀ¿¥¸¥ã¥Ã¥¯Áª¼ê¤¬20ÆÀÅÀ8¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î³èÌö¡£ÅÚ±ºÆüÂç¤È¤Î°ìÀï¤Ë¾¡Íø¤·¡¢½à·è¾¡¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï¡¢Âè1¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼½øÈ×¤³¤½ÅÚ±ºÆüÂç¤Ë¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÇòÃ«Áª¼ê¤äËÜÅÄÉù°ÊÁª¼ê¤òÃæ¿´¤Ë¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÆÀÅÀ¤ò½Å¤ÍµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£ºÇ½ªÂè4¥¯¥ª¡¼