◇THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI（2025年12月27日サウジアラビア・リヤド）プロボクシング興行「リヤド・シーズン THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」が27日にサウジアラビアで開催された。ボクシング界のスーパースターたちが来場した。メインでは世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）がWBC同級2位アラン・ピカソ（25＝メキシコ）の挑戦を迎え撃つ。米ボクシング専門誌リングマガジンは公式X