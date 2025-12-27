【漫画】本編を読む大切な家族が弱っていくとき、支える側の心もまた静かに削られていく。『姨捨星結木万紀子作品集』（結木万紀子/KADOKAWA）は、孤独やすれ違いといった感情を静かな筆致で描き出す短編集だ。特にタイトルにもなっている短編「姥捨星」は、介護家族の消耗と再生を題材にした作品である。認知症が進行した祖母と、その介護を担う家族。自分のこともわからなくなり、奇妙な言動ばかりの祖母は、ある日「もう