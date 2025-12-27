¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥­¤¬¡¢²áµî¤Î¤ÎÄÁ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥­¤Ï2022Ç¯²Æ¡¢ºÇÂç5000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó92²¯±ß¡Ë¤È¤µ¤ì¤ë°ÜÀÒ¶â¤Ç¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¡£°ÜÀÒ½éÇ¯ÅÙ¤Ï¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç23¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ÆÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Àè·î¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¼«ÅÁ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥­¤ÏÅö»þ¤Î¾×·âÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òË½Ïª¡£2022¡Ý23¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥é¥¹