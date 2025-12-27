12月27日、中山競馬場で行われた12R・グレイトフルステークス（3歳上3勝クラス・芝2500m）は、丹内祐次騎乗の1番人気、ミクニインスパイア（牡3・美浦・林徹）が快勝した。2馬身差の2着にアマキヒ（牡3・美浦・国枝栄）、3着にローザサンリヴァル（牡4・栗東・高野友和）が入った。勝ちタイムは2:35.5（良）。2番人気でT.マーカンド騎乗、レッドテリオス（牡4・美浦・古賀慎明）は、6着敗退。【ベストウィッシュC】3連単は318