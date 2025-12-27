12·î27Æü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿6R¡¦2ºÐ¿·ÇÏÀï¡Ê¥À1200m¡Ë¤Ï¡¢½®»³ÎÜÀôµ³¾è¤Î2ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¸¥§¥é¡¼¥È¥­¥Æ¥£¡ÊÌÆ2¡¦Èþ±º¡¦²ÅÆ£µ®¹Ô¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£1.3/4ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¢¥¤¥¹¥á¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊÌÆ2¡¦Èþ±º¡¦ÅÄÅç½ÓÌÀ¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥°¥é¥ó¥Þ¥º¥É¥ê¡¼¥à¡ÊÌÆ2¡¦Èþ±º¡¦ÅÄÃæ¾¡½Õ¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:11.9¡ÊãÄ½Å¡Ë¡£¡Ú¿·ÇÏ/Ãæ»³5R¡Û¥Þ¡¼¥«¥ó¥Éµ³¾è ¥ë¡¼¥ë¥¶¥ô¥§¥¤¥ô¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼V¥Ç¥£¥¹¥¯¥ê¡¼¥È¥­¥ã¥Ã¥È»º¶ð½®»³ÎÜÀôµ³¾è¤Î2ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¸¥§