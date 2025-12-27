ボクシングの２階級制覇王者・寺地拳四朗（ＢＭＢ）が涙で世界戦消滅の心境を語った。寺地は「ナイト・オブ・ザ・サムライ」（２７日、サウジアラビア・リヤド）でＩＢＦ世界スーパーフライ級王者ウィリバルド・ガルシア（メキシコ）に挑戦する予定だった。しかし、前日の計量後に王者が突然体調不良となり、欠場が決定。世界戦が消滅した。寺地は試合を生配信したＬｅｍｉｎｏのインタビューで「昨日の夜中の１２時ぐらいに