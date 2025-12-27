12·î27Æü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿5R¡¦2ºÐ¿·ÇÏÀï¡Ê¼Ç1600m¡Ë¤Ï¡¢T.¥Þ¡¼¥«¥ó¥Éµ³¾è¤Î2ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥ë¡¼¥ë¥¶¥¦¥§¥¤¥ô¡ÊÌÆ2¡¦Èþ±º¡¦µÜÅÄ·É²ð¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£1.1/4ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë¥é¥ë¥ë¥¸¥§¥ó¥Ì¡ÊÌÆ2¡¦Èþ±º¡¦ÏÂÅÄÀµ°ìÏº¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥Õ¥¯¥Î¥¢¥ó¥¿¥ì¥¹¡ÊÌÆ2¡¦Èþ±º¡¦ËÙÆâ³Ù»Ö¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:35.1¡ÊÎÉ¡Ë¡£1ÈÖ¿Íµ¤¤ÇÆ£²¬Í¤²ðµ³¾è¡¢¥¢¥ë¥Ç¥Þ¥ó¡Ê²´2¡¦·ªÅì¡¦Æ£²¬·ò°ì¡Ë¤Ï¡¢9ÃåÇÔÂà¡£¡ÚÃæ»³1R¡Û¾®ÎÓÈþ¶ðµ³¼ê¤¬º£Ç¯¤Î37¾¡ÌÜ¡Ä¥³¥¦¥¸¥Ï¥é¤ÇÈ´