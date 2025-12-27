防府競輪の「スポニチ金杯争奪戦」は最終日の27日、S級決勝が争われ、渡口勝成の逃げに乗った河端朋之（40＝岡山）が4月伊東F1以来となる今年3回目の優勝を飾った。「すべては渡口君のおかげ」。番手回りの河端にとっては願ってもない展開を渡口が築いてくれた。3番手を渡部が固めるラインは頼もしい限りだったに違いない。渡口が果敢に風を切る。車間を空けた河端は4番手東矢、6番手真鍋の動きを見すえ、BS過ぎから番手捲りを