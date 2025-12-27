元日本テレビアナウンサーの笹崎里菜さんが、週刊FLASH（光文社）最新号の表紙と巻頭に初登場しました。【写真】美しいデコルテを披露した笹崎里菜さん2023年末に日本テレビを退社してから2年。フリーアナウンサーとして活動を続ける笹崎さんにとって、雑誌での撮り下ろし自体が初めての経験といいます。「気楽にのんびり生きよう、というマインドで過ごしている」と語る笹崎さんは週に1回のピラティスで体をメンテナンスしている