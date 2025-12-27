ソフトバンクの育成右腕、田上奏大投手（23）が叔父の言葉を胸に、来季の支配下復帰を目指す。ドラフト5位で大阪・履正社高から2021年に入団。同年オフに育成で再出発し、22年途中に支配下に復帰した。昨季は難治性の疾患「ランゲルハンス細胞組織球症」と診断され、10月に3軍戦に復帰登板したが、オフに戦力外となり、育成で再契約した。2度目の育成として出発した今季は、ファーム非公式戦では試合を重ねたもののウエスタ