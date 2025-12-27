日本代表MFの佐野海舟がプレーするマインツは、今年のラストマッチで、日本代表MF藤田譲瑠チマが所属するザンクトパウリとのホームで対戦。引き分けに終わり、勝点差を詰めることができないまま、最下位で年を越すことになった。昨季６位だったチームは、リーグ11戦連続勝ちなしで、勝点はわずか８。あまりに寂しい。ただ、ウルス・フィッシャー監督就任後は、カンファレンスリーグを含めて４戦負けなし。トルコのサムスンス