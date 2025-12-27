¡þTHE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI¡Ê2025Ç¯12·î27Æü¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¡Ë¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶½¹Ô¡Ö¥ê¥ä¥É¡¦¥·¡¼¥º¥ó THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI¡×¤¬27Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥ê¥ó¥°¤òºÌ¤ë¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ëÉÔºß¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥á¥¤¥ó¤Ç¤ÏÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡áÂç¶¶¡Ë¤¬WBCÆ±µé2°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê25¡á¥á¥­¥·¥³¡Ë¤ÎÄ©Àï¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¡£ÆüËÜ»þ´Ö¸á¸å7»þ¤¹¤®¤«¤éÂè1»î¹ç