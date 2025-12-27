東西2重賞を含む一日3勝の固め打ちで杉山晴紀師（44）が25年JRAリーディングトレーナーのタイトルを確定させた。27日、阪神メインの阪神カップ（G2、芝1400メートル）で3番人気ルガル（牡5、父ドゥラメンテ）がコースレコードV。20分後に発走を迎えた中山メインのホープフルS（G1、芝2000メートル）で7番人気の僚馬ロブチェン（牡2、父ワールドプレミア）が続くと阪神最終12Rの2勝クラス（芝2000メートル）はミュージシャン（