巨人・矢野謙次巡回打撃コーチが２７日、宮城・仙台市内で行われた「夢への道しるべ」野球教室に楽天・中島大輔外野手と参加した。矢野コーチは実演を交えて丁寧に助言。トークショーも実施し、経験談を交えながら考え方や向き合い方を伝えた。トークショーの最後は「野球選手になるという覚悟を決めたら、それに対して一生懸命やる。それでなれなかったとしても、そのやった行動は次のステージに必ず生きてくる」と熱く語りか