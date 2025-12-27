[12.27 IBARAKI Next Generation Cup 2025 決勝 U-22日本代表 6-1 U-21 ALL IBARAKI Ksスタ]新たな気持ちで、戦いに臨んだ。U-22日本代表FW横山夢樹は昨日、FC今治からセレッソ大阪への移籍が発表された。「今治には本当に感謝している。今治で本当にすごく成長できたという実感があるので。今治のためにも、しっかりセレッソで活躍して、もっといい選手になりたい」と、両クラブへの思いを口にした。2025年ラストマッチを白星