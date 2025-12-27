―日本のお家芸・半導体材料分野は株高の鉱脈、中期成長トレンド突入の銘柄群を追う― 週末26日の東京株式市場では、日経平均株価が後半伸び悩んだとはいえ、一時500円超の上昇で5万1000円台を目前に捉える場面があった。TOPIXも上値指向で、こちらは後場に値を消し下げに転じる場面はあったものの、一時は前週15日につけた3431.47の史上最高値を上回って推移するなど盛り上がった。このほか大型株指数、中型株指数