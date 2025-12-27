川口オートのスーパースターフェスタは初日を終えた。12RのSSトライアル戦。2枠から先手を奪った黒川京介（27＝川口）が後続を突き放して独走。圧巻の競走タイム3.317を叩き出し、完勝を決めた。「毎日が凄いメンバーなので、まずは絶対行く気持ちだった。年末のために練習してきた成果が出た」今年は年間最多勝利記録を更新するなど、明らかに一皮むけた。道中も冷静そのものだった。「直線で凄く進んでいる感じがあっ