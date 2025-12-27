「スーパースター王座決定戦・ＳＧ」（２７日、川口）開催初日の１１Ｒに行われたＳＳトライアル初戦の佐藤摩弥（３３）＝川口・３１期＝は３番手から青山周平（伊勢崎）に抜かれての４着だった。トライアル１１Ｒの偶数着順選手は翌日の１１Ｒに組まれるシステムで、佐藤摩は２日目の１１Ｒへ。全レース終了後に行われた枠番抽選で６枠を引いた。「ヘッド周りを扱ってエンジンは思ったより悪くない。もう少し流れ込みがあれ