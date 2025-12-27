グラビアアイドルの山田あい（22）が27日、都内で、2026年カレンダー（トライエックス）の発売イベントを行った。「今年最後のイベントなので、あけましておめでとう〜みたいな感じで、縁起良さそうな水着できました」と衝撃的デザインのゴールド水着姿で登場。自身初となるカレンダーの出来栄えに「すごくお気に入り。いろんなカットがあるのと、全部コンセプトが違うので、皆さんも楽しめるし、私も楽しめるカレンダーになりまし