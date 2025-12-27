２０２６年ミラノ・コルティナ五輪代表選考会を兼ねた全日本選手権２日目（２７日、長野・エムウェーブ）、女子１０００メートルは高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１分１４秒５３で２連覇を果たしたが、自身の滑りに不満をのぞかせた。すでに同種目で五輪代表を確実にしている高木は「個人的には、最低でも大会新は出したいと思っていた。五輪を見据えた時に足りないというか、そこまでトライしたい気持ちがあった」。ただ