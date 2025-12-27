元ＫＡＴ―ＴＵＮの上田竜也が２７日、都内でテレビ東京連続ドラマ「聖ラブサバイバーズ」（１月７日スタート、水曜・深夜０時３０分）の会見に出席した。原作は「ホタルノヒカリ」、「西園寺さんは家事をしない」など話題作を手がけたひうらさとる氏の同名コミック。上田は人気バンド・サフラジェットシティのベーシスト・王子和弘を演じる。王子ファンのハル（石井杏奈）と結婚もする。これまで役者としては「お話を聞いた