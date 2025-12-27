終電後、約半数は「帰宅」を試みる「乗りものニュース」では、2025年12月4日（木）から12月12日（金）にかけて、読者アンケートを実施。鉄道の終電を逃した経験の有無や、たどり着いた駅などに加え、「終電で終点駅までたどり着いてしまった後の対応」についても意見を募集しました。 【帰る手段は？】これが終電を逃した後の対応です（画像）目的の駅で降りられなかった経験が「ある」と回答した人のうち、帰宅した割合は47.9％