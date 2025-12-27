20年が経ったいまでも、あの夜、起こったことはすべて鮮明に記憶している。とくに忘れられないのが、３点ビハインドのハーフタイムに、サポーターが「You'll Never Walk Alone」を熱唱していたことだ。ロッカールームまでは歌声は届かなかったが、地鳴りのようにスタジアム全体が揺れているのはわかった。あの声援に、我々がどれほど勇気づけられたことか。当時のミランは欧州でも最強のチームのひとつで、一方のリバプールは