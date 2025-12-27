AC長野パルセイロは12月27日、J２・J３百年構想リーグで着用するユニホームデザインを発表した。フィールドプレーヤーの１stは従来のオレンジではなく紺を基調とし、２ndはホワイトをベースとしている。 クラブは公式サイトで、新ユニホームのコンセプトを以下のとおり説明している。「再起。特別な半年を、その身に纏え。厳しい現実と向き合うこととなった2024、2025シーズン。その中で迎える、ただの“つなぎ”では