¿Íµ¤Àê½Ñ¸¦µæ²È¥Þ¥ê¥£¡¦¥×¥ê¥Þ¥ô¥§¥é¤ÎËèÆüÀê¤¤¡£2025Ç¯12·î28Æü¤Î±¿Àª¤ò12À±ºÂÊÌ¤Ë¥é¥ó¥­¥ó¥°·Á¼°¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Îº£Æü¤Î±¿Àª¤Ï¡©12°Ì¡§¤ä¤®ºÂ¡¿»³ÍÓºÂ¡Ê12·î22Æü¡Á1·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡ËÉÔÄ´¤Ê¤¬¤é¡¢²ÈÂ²¤È¤Î¹ÔÆ°¤¬¹¬±¿¤Î¥«¥®¤Ë¡£°ì½ï¤ËÇã¤¤Êª¤ò¡£11°Ì¡§¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ¡¿Å·ÇéºÂ¡Ê9·î23Æü¡Á10·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë²æ¤Î¶¯¤¤¸ÀÆ°¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¸¶°ø¤Ë¡£ÌÜÎ©¤Á²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡£10°Ì¡§¤«¤ËºÂ¡¿³ªºÂ¡Ê6·î22Æü¡Á7·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¼¡¡¹¤ËÆñÂê¤¬