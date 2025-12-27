川口オートのスーパースターフェスタは初日を終えた。11RのSSトライアル戦。吉林直都（27＝浜松）が大いに見せ場をつくった。7枠からロケットスタート。1角の先頭を奪う。ロッカーからは当該レースに出ていない選手から「スゲー」「何だあれ！」と驚きの声が上がった。3周目で鈴木圭一郎にかわされ、最後は3着となったが、インパクトは十分。ロッカーに戻った後も「スゲーじゃん」「どうしたらあんなスタート行けるのよ」