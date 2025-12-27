年末年始を海外で過ごす人たちの出国ラッシュが本格化し、成田空港は２７日朝から家族連れらで混み合った。最大９連休の初日で、家族３人でタイに向かう神奈川県寒川町の会社員女性は「忙しい現実を忘れ、のんびり過ごしたい」と話した。