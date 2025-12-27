エッセー執筆を中心に、翻訳、作詞など幅広く活躍する内田也哉子さん（49）が宝島社「SPRiNG」公式YouTubeチャンネルで配信している「YOUのこれからこれからSeason2」にゲスト出演。タレントのYOU（61）と結婚、離婚などについてトークを展開。夫で俳優の本木雅弘（60）と兼用しているものを明かす場面があった。YOUがファッションチェックする中で、内田さんは「（夫と）サイズが一緒なの」とメゾンマルジェラの黒のショー