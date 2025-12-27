日本人女子レスラーとも仲良しで、最近は気さくな美人キャラが定着していた“最狂女王”が、クリスマス当日にホラー極まりないセルフィーを投下。あまりにガチすぎる変装に、ファンからは驚きと称賛の声が相次いだ。【画像】美女レスラー、とてつもなく怖い“ホラーサンタ”姿WWEスーパースターのリア・リプリーが、クリスマスの日にXを更新。コスプレというより本格的すぎる、ホラー映画キャラクターの完全再現ショットを投稿