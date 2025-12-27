神奈川県警（資料写真）年末年始は旅行や帰省シーズンとなり、不在宅を狙った空き巣被害が増加する傾向にある。神奈川県内の月別発生件数は１月が最も多く、犯人と鉢合わせすれば殺人や強盗などの凶悪事件に発展しかねない。県警は警戒を強化するとともに、住民同士の声かけや防犯グッズの活用などの対策を呼びかけている。捜査３課によると、県警が把握している２０２０年から６年間の月別発生件数の平均値は、１月が最多の７