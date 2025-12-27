東海地区のボートレース４場では恒例の正月シリーズが開催される。蒲郡は３０日から１月４日まで。磯部誠が主役を務める。Ｖ候補の１番手は磯部誠だ。２０２５年は３月Ｇ?とこなめ７１周年で優勝し５月まるがめＳＧオールスターで優出（６）着。２年ぶりの住之江ＳＧグランプリ出場につなげた。グランプリはトライアル１ｓｔ敗退となったがＧＰシリーズでＶ戦進出と結果を残している。９月宮島ＰＧ?ヤングダービーを制した前